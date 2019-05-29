Жители исторической карельской деревни устроили протест против превращения ее в декорацию для киносъемок.

"Уважаемые гости деревни! Мы приносим свои извинения за изменения в виде деревни в худшую сторону. Так мы показываем свой протест против съемок кинофильма о подвиге пожарных. Съемки не только мешают жизни деревни, но и ставят под угрозу ее существование", – такие плакаты развесили накануне в исторической карельской деревне Кинерма ее жители, безуспешно пытавшиеся остановить подготовку съемочной площадки фильма-катастрофы "Огонь". Рядом с историческим поселением, которое три года назад было включено в список самых красивых деревень России, уже вырос лагерь кинематографистов, которые на протяжении нескольких недель возводят деревянные декорации на совхозном поле – всего в двухстах метрах от жилых домов. Часть декораций собирается в самой деревне, прямо возле часовни Смоленской иконы Божией Матери XVIII века.

Когда жители Кинермы увидели, что кинематографисты не только не отказались от своих планов, но и стали машинами завозить на поле сено для создания на съемочной площадке деревенского антуража, карелы завесили фасады своих домов брезентом и тряпьем, на котором написали "Firewood", что по-английски означает "Дрова".

"Мы – не Голливуд, это – живая карельская деревня! – пояснила "Столице на Онего" жительница Кинермы Ольга Гоккоева. – Мне интересно, если бы мы создали в Кинерме свою кинокомпанию, мы бы так же могли бесцеремонно приезжать, куда хотим, и устраивать съемки? Например, к режиссеру Никите Михалкову в Николину Гору. Конечно, мы попытались обыграть в своем протесте название Голливуд и слово "firewood", но ведь, по сути, мы и есть "дрова" для кинематографистов, и тут возникают два вопроса – есть у нас чувство собственного достоинства и считаем ли по-настоящему мы Кинерму нашим культурным наследием, достойным сохранения и уважительного к нему отношения?".

Читайте подробнее о том, что происходит сейчас в Кинерме, в репортаже "Карельская деревня как "дрова" для "Огня".