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Новости. Общество
16:02, 29 Мая 2019
фото: Валерий Поташов

"По сути, мы и есть "дрова" для кинематографистов"

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Жители исторической карельской деревни устроили протест против превращения ее в декорацию для киносъемок.

"Уважаемые гости деревни! Мы приносим свои извинения за изменения в виде деревни в худшую сторону. Так мы показываем свой протест против съемок кинофильма о подвиге пожарных. Съемки не только мешают жизни деревни, но и ставят под угрозу ее существование", – такие плакаты развесили накануне в исторической карельской деревне Кинерма ее жители, безуспешно пытавшиеся остановить подготовку съемочной площадки фильма-катастрофы "Огонь". Рядом с историческим поселением, которое три года назад было включено в список самых красивых деревень России, уже вырос лагерь кинематографистов, которые на протяжении нескольких недель возводят деревянные декорации на совхозном поле – всего в двухстах метрах от жилых домов. Часть декораций собирается в самой деревне, прямо возле часовни Смоленской иконы Божией Матери XVIII века.

Когда жители Кинермы увидели, что кинематографисты не только не отказались от своих планов, но и стали машинами завозить на поле сено для создания на съемочной площадке деревенского антуража, карелы завесили фасады своих домов брезентом и тряпьем, на котором написали "Firewood", что по-английски означает "Дрова".

"Мы – не Голливуд, это – живая карельская деревня! – пояснила "Столице на Онего" жительница Кинермы Ольга Гоккоева. – Мне интересно, если бы мы создали в Кинерме свою кинокомпанию, мы бы так же могли бесцеремонно приезжать, куда хотим, и устраивать съемки? Например, к режиссеру Никите Михалкову в Николину Гору. Конечно, мы попытались обыграть в своем протесте название Голливуд и слово "firewood", но ведь, по сути, мы и есть "дрова" для кинематографистов, и тут возникают два вопроса – есть у нас чувство собственного достоинства и считаем ли по-настоящему мы Кинерму нашим культурным наследием, достойным сохранения и уважительного к нему отношения?". 

Читайте подробнее о том, что происходит сейчас в Кинерме, в репортаже "Карельская деревня как "дрова" для "Огня".

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Комментарии

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zanoza
2019-05-29 16:41:37
Такое впечатление ,что в эту деревню пришли оккупанты.
Беня
2019-05-29 16:36:12
Если кто видел всамделишные пожары, то видел, как восходящие потоки горячего воздуха бросаются углями. Один такой уголек к вам в домостроение + 20 мин и вы бездомный чумазый бичара с голой жопой посреди малоснежного карельского лета.
Эти мазурики скажут все шо угодно, только когда, не дай Бог, действительно загорится, хрен с них чего возьмешь, как с козла молока.
Я за "карельцев" :)
Гость
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