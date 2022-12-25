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По законам холода: зима внесла коррективы в работу «ПКС-Водоканал»

Новости. Общество
10:31, 26 Декабря 2022
фото: © РКС

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К концу 2022 года на обслуживании «ПКС-Водоканал» находятся почти 474 километров водопровода и более 390 километров сетей водоотведения.

Ежедневно при любой погоде повреждения на коммуникациях устраняют специалисты аварийно-диспетчерской службы (АДС).

АДС несет дежурство в круглосуточном режиме, а в процессе работы взаимодействует со всеми подразделениями «РКС-Петрозаводск» и оперативными службами города. На обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения предприятие ежедневно привлекает десятки единиц специализированной техники.

Воздействие окружающей среды и человеческий фактор активно влияют на коммуникации, поэтому сети требуют постоянного контроля специалистов. Зимой подземные трубопроводы подвергаются агрессивному воздействию грунтовых вод и неравномерному давлению земли. Подвижки почвы из-за неодинакового промерзания вызывают деформацию коммуникаций и становятся причинами переломов и трещин на трубопроводе, характерных для начала зимы.

Так, в начале декабря 2022 года диагностика сетей холодного водоснабжения на улице Варламова выявила перелом трубопровода на глубине 2,5 метра. В то время, пока одни специалисты вели поиск скрытого повреждения, другие готовили участок к отключению и монтажу временного водопровода для обеспечения жителей водой. Как правило, установка «времянки», протяженность которой может составлять более 200 метров к каждому дому, и ее обратная сборка занимают значительную часть времени, отведенного на устранение аварии.

После того, как поврежденный участок был обнаружен, его вскрывают спецтехникой, очищают от грунта и ремонтируют. Затем проводят обратную засыпку землей. В связи с тем, что полное благоустройство территории зимой провести нельзя, асфальтирование и озеленение переносят на теплое время года.

Создает зимой сложности при организации холодного водоснабжения и промерзание сетей внутри домов. Одно из первых замерзаний сетей в Петрозаводске в этом году было зафиксировано на ул. Октября в районе Соломенное. Для отогрева внутридомовых коммуникаций бригады водоканала вместе с управляющими компаниями используют мобильные электропаровые котлы.

О том, можно ли предотвратить промерзание внутридомовых сетей, рассказывает начальник аварийно-диспетчерской службы АО «ПКС-Водоканал» Яков Прокопчик: «Организации, обслуживающие жилой фонд, должны заранее утеплять подвальные, подпольные и чердачные помещения для того, чтобы поддерживать положительные температуры в местах размещения водопровода. При замораживании внутридомовых сетей обслуживающие компании зачастую не принимают меры по их отогреву. Как следствие, замораживаются трубы подачи воды не только на отдельные квартиры, но и на все здание».

В теплое время года нормативное время для устранения повреждений на сетях составляет не более 8 часов. Зимой же из-за промерзания грунта сроки увеличиваются. При этом работники «ПКС-Водоканал» прикладывают все усилия, чтобы устранить повреждение в минимальные сроки и как можно раньше вернуть водоснабжение в дома петрозаводчан.

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