Победительница "Евровидения" Кончита Вурст побрилась налысо

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Трансгендер Кончита Вурстснова поразила сменой имиджа - осталась без волос.
Певица продемонстрировала подписчикам свое преображение. На одном снимке Кончита позирует в вечернем красном платье с высоким разрезом и лысая. При этом борода дивы осталась на месте, пишет Cosmopolitan.
На фото Вурст запечатлена со своим приятелем. Многие поклонники звезды признались, что разочарованы ее новым имиджем. По словам некоторых, Вурст утратила свою женственность.
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