Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:20, 25 Февраля 2019
фото: Instagram

Победительница "Евровидения" Кончита Вурст побрилась налысо

Загрузка...

Трансгендер Кончита Вурстснова поразила сменой имиджа - осталась без волос.

Певица продемонстрировала подписчикам свое преображение. На одном снимке Кончита позирует в вечернем красном платье с высоким разрезом и лысая. При этом борода дивы осталась на месте, пишет Cosmopolitan.


Instagram

На фото Вурст запечатлена со своим приятелем. Многие поклонники звезды признались, что разочарованы ее новым имиджем. По словам некоторых, Вурст утратила свою женственность.


Instagram

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2019-02-25 21:57:02
Принудительная психиатрия по нему плачет. А Столице можно было бы и не распространять это уродство.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.02.2019, 13:57
ФОТО: Новый гипермаркет открылся в Петрозаводске
24.02.2019, 08:45
Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Крошнозеро
18.02.2019, 09:35
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи
23.02.2019, 12:07
ФОТО: В страшном ДТП на трассе в Карелии погибли двое взрослых и один ребенок
24.02.2019, 16:12
Родные погибших в страшном ДТП под Крошнозеро сообщили о дате похорон
19.02.2019, 13:54
"Не дай бог взрыв…"

Аналитика

Сегодня 10:43
Обществоведение
Чичин во взятках не признается 4
На суде по делу питерского бизнесмена, учредителя ООО "Ремстройкомплект" Игоря Чичина, которого обвинили в многомиллионных взятках при строительстве и ремонте дорог, говорили об изъятии холодильника, жалобе в Европейский суд по правам человека и пересчитали 5 миллионов рублей наличкой.
Новый социализм 19
20.02.2019 15:05
"Не дай бог взрыв…" 3
19.02.2019 13:54
"Зарядка" на будущее 5
19.02.2019 13:24
Картонный иммунитет 28
18.02.2019 10:55
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:30
Личное мнение
Трофеи вместо дорог и школ 3
Жителям Карелии покажут военный металлолом из Сирии.
Деньги не на ветер 2
Сегодня 12:36
"Было бы здорово, чтобы книга вышла вместе со стелой" 9
22.02.2019 13:49
Журналист стал "угрозой национальной безопасности"
21.02.2019 12:21
архив чтиво

Медиа

Полумарафон Lumi Karjala 2019
Сегодня 12:07
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»