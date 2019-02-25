Победительница "Евровидения" Кончита Вурст побрилась налысо

Трансгендер Кончита Вурстснова поразила сменой имиджа - осталась без волос.

Певица продемонстрировала подписчикам свое преображение. На одном снимке Кончита позирует в вечернем красном платье с высоким разрезом и лысая. При этом борода дивы осталась на месте, пишет Cosmopolitan.



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На фото Вурст запечатлена со своим приятелем. Многие поклонники звезды признались, что разочарованы ее новым имиджем. По словам некоторых, Вурст утратила свою женственность.



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