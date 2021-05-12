Реклама на сайте
Прислать новость
Пассажиров поездов, задержанных из-за схода грузовых вагонов в Кондопожском районе Карелии, автобусами отвезут в Петрозаводск 3
12.05.2021 18:25
В Петрозаводске бесследно исчез юноша, севший у ж/д вокзала в темный автомобиль 1
Сегодня 07:40
Чиновники и обычные горожане принесли на набережную в Петрозаводске игрушки, цветы и свечи в память о погибших в Казани (ФОТО) 3
12.05.2021 19:48
Число жертв коронавируса в Карелии превысило 500 человек
Сегодня 09:25
Ученые раскрыли влияние коронавируса на потенцию
12.05.2021 23:30

Победившие в конкурсе грантов фермеры в Карелии объяснили, куда потратят бюджетные миллионы

Новости. Общество
14:52, 13 Мая 2021
фото: правительство Карелии
Загрузка...

Министерство сельского хозяйства Карелии завершило отбор заявок на предоставление грантов «Агростартап» для начинающих фермеров.

Как сообщили в пресс-службе правительства, на конкурс поступило 47 заявок, 17 из них признаны победителями.

Максимальный размер гранта составил 5 млн рублей, минимальный — 1 млн рублей.

Эти деньги пойдут на проекты по выращиванию ягод, крупного рогатого скота и овец.

Более 15 сортов клубники и три сорта малины планирует вырастить в деревне Большое Вороново Кондопожского района фермер Ксения Садукова.

«Средства гранта планируем направить на покупку рассады малины, новых сортов клубники и дополнительного оборудования – дисковой бороны. Уже арендовали торговые места в Петрозаводске, рядом с торговым центром «Главный» в конце пр.Октябрьского, и в Кондопоге, где можно будет купить наши свежие ягоды», - рассказала Садукова.

Что говорят другие фермеры, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.05.2021, 15:54
Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу
09.05.2021, 17:37
Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер
09.05.2021, 16:35
Пожарная машина снесла легковой автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
08.05.2021, 11:26
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы
12.05.2021, 16:33
МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)
12.05.2021, 11:58
Владимир Любарский назначен главой Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 14:16
Капитал
«Костная клиника»: травма — отдыху не помеха
Скоро лето — пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
«Эффект бурления»: чему и как учат в Школе экспорта в Карелии
Сегодня 14:15
«Число привитых в Карелии непростительно мало, чтобы снизить заболеваемость» 8
Сегодня 10:15
«Петрозаводск – это «ворота в тайгу»
12.05.2021 15:15
Продали, что смогли 3
11.05.2021 14:05
Вся аналитика

Чтиво

10.05.2021 16:23
Без политики
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майор Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках, о том, почему он решил стать военным и о попытках переписать историю.
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 6
07.05.2021 08:54
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»