Победившие в конкурсе грантов фермеры в Карелии объяснили, куда потратят бюджетные миллионы

Министерство сельского хозяйства Карелии завершило отбор заявок на предоставление грантов «Агростартап» для начинающих фермеров.

Как сообщили в пресс-службе правительства, на конкурс поступило 47 заявок, 17 из них признаны победителями.

Максимальный размер гранта составил 5 млн рублей, минимальный — 1 млн рублей.

Эти деньги пойдут на проекты по выращиванию ягод, крупного рогатого скота и овец.

Более 15 сортов клубники и три сорта малины планирует вырастить в деревне Большое Вороново Кондопожского района фермер Ксения Садукова.

«Средства гранта планируем направить на покупку рассады малины, новых сортов клубники и дополнительного оборудования – дисковой бороны. Уже арендовали торговые места в Петрозаводске, рядом с торговым центром «Главный» в конце пр.Октябрьского, и в Кондопоге, где можно будет купить наши свежие ягоды», - рассказала Садукова.

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