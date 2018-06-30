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Новости. Общество
10:00, 30 Июня 2018
фото: фото: Дмитрий Ерохин

Почему чайки нападают на людей и нужно ли подкармливать уток?

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Карельский орнитолог Николай Лапшин ответил на пять вопросов о птицах в Петрозаводске.

Многих петрозаводчан шокировал случай, произошедший на днях на улице Федосовой с 64-летней женщиной. Неподалеку от БСМП чайка свила гнездо. Решив, что идущая по дорожке пенсионерка может представлять угрозу для ее потомства, птица напала на женщину, разбив ей в кровь голову. 

 

Случаи нападения чаек на людей мы попросили прокомментировать доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника Института биологии КарНЦ РАН Николая Лапшина. Во время беседы он рассказал много интересного и про других пернатых. 

1. Чайка ранила человека, который ей ничего не сделал. Насколько столь агрессивное поведение для этих птиц типично, как уберечь себя от такой ситуации что делать, если она все-таки произошла?

- Любому животному (и человеку в том числе) свойственно защищать свое потомство. Способы защиты бывают различны. Некоторые виды у своего дома ведут себя очень осторожно и скрытно. Другие – пытаются отвести потенциального врага от своих птенцов, имитируя раненую птицу. А более сильные – дневные хищники, совы, а также вороны, чайки и поморники – могут имитировать нападение на человека и даже ударить его клювом или когтями. Что в такой ситуации можно посоветовать. Если увидел, что птица ведет себя беспокойно, то, скорее всего, тут ее дом, ее потомство, а значит, нужно поскорее покинуть этот район.

Никакие службы спасения, ЕДДС в такой ситуации не помогут. Инстинкт защиты потомства, родительскую заботу о своих детях, выработанные столетиями, не уничтожить, даже если убить сотни и тысячи защищающих своих птенцов родителей. Надо с пониманием и толерантно уживаться с братьями нашими меньшими.

Мы же сами создаем благоприятные условия для диких животных, предоставляя им доступ к пищевым отходам, засоряя природу свалками и помойками! Чаек в городе за последнюю пару десятилетий значительно прибавилось, это говорит о тревожной экологической ситуации. Соседство с человеком влияет и на поведение птиц, они могут проявлять агрессию по отношению к нему.

Еще четыре вопроса, на которые ответил орнитолог Николай Лапшин,- в материале "Столицы на Онего".

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