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Новости. Происшествия
10:48, 22 Июня 2018
фото: Арина Степенная

ФОТО: Чайка в кровь разбила голову жительнице Петрозаводска

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В Петрозаводске на улице Федосовой чайка напала на 64-летнюю женщину. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, которая рассказала, что сегодня утром, 22 июня в 8.30, ее 64-летняя мама шла по дороге в районе дома №27 по улице Федосовой, недалеко от БСМП. Неожиданно женщина почувствовала резкий удар в затылок и жжение – по волосам потекла кровь.

"Мама пришла с окровавленной головой, у нее рваная рана и шок, - рассказала петрозаводчанка, - она сразу не поняла, что случилось: ей дворник крикнул: осторожно, чайка!".

Как выяснилось позже, чайка свила гнездо у дороги между БСМП и жилым комплексом "Панорама" на Онежской набережной.

"Птенцы гуляли по траве у нашего дома №27 на улице Федосовой, - рассказала дочь пострадавшей, - а чайка сидела на фонаре и нападала на всех, кто проходил рядом. Утром пострадали уже два человека – моя мама и еще один мужчина, остальные прохожие вовремя заметили агрессивную птицу и успели увернуться".

Сейчас, по словам жительницы комплекса "Панорама", птенцов удалось отогнать с территории дома.

"Теперь птенцы у поймы реки Неглинка, там где пешая тропа от БСМП к Онежскому замку и на набережную, дальше отогнать чайки не позволили", - объяснила петрозаводчанка и предупредила об опасности всех, кто решит прогуляться в этом районе.

Отметим, что по сообщению семьи пострадавшей, сразу после происшествия они обратились в скорую за медицинской помощью, где им посоветовали помазать маме рану зеленкой, а в случае появления болей – обратиться в поликлинику.

Также горожанка позвонила в ЕДДС на номер "051", откуда была направлена в отдел экологии администрации. Городские чиновники переадресовали обращение в Минсельхоз, который не занимается отловом птиц.

Пока ни одно ведомство не согласилось отправить специалистов, чтобы разобраться с ситуацией.

Угроза нападения чаек на людей в районе улицы Федосовой остается актуальной. Будьте осторожны.

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