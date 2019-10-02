Почему девушки отказываются от орального секса, рассказал эксперт

Сексолог рассказала о наиболее частых причинах, почему девушки отказываются от орального секса.

Неуверенность в себе



У девушки или не было опыта, или он слишком мал и она боится, что у нее ничего не выйдет, а парень в ней разочаруется, пишет "Здоровье 24".



Страх чем-то заразиться



У девушек часто есть страх заразиться инфекциями, передающимися половым путем. Во время орального секса процент заражения инфекциями снижается, но все равно остается достаточно большим.

Стереотипное мышление



К сожалению, мужчины сами же часто порождают у женщин такое мнение, что "оральные ласки – дело проституток". Это очень долгая работа над изменением мышления и истреблением стереотипов.





