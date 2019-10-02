Почему девушки отказываются от орального секса, рассказал эксперт

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Сексолог рассказала о наиболее частых причинах, почему девушки отказываются от орального секса.
Неуверенность в себе
У девушки или не было опыта, или он слишком мал и она боится, что у нее ничего не выйдет, а парень в ней разочаруется, пишет "Здоровье 24".
Страх чем-то заразиться
У девушек часто есть страх заразиться инфекциями, передающимися половым путем. Во время орального секса процент заражения инфекциями снижается, но все равно остается достаточно большим.
Стереотипное мышление
К сожалению, мужчины сами же часто порождают у женщин такое мнение, что "оральные ласки – дело проституток". Это очень долгая работа над изменением мышления и истреблением стереотипов.
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