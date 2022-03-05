Прогнозы правительства Карелии, согласно которым экономика в 2021 году должна была не просто стабилизироваться, но и начать расти, в целом, оправдались, а теперь придется все пересчитывать заново.

При составлении прогноза на 2022–2024 годы Минэкономразвития заложило в него увеличение промышленного производства на 2-2,5% ежегодно. Исходя из этого ожидался рост налоговых и неналоговых доходов бюджета республики. Особые надежды возлагались на увеличение поступлений от налога на прибыль предприятий — по прогнозу, в 2022 году они должны были вырасти почти в 1,5 раза. Минэк объяснял это ростом цен на экспортную продукцию в результате благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры.

Почему экономические итоги прошлого года давали правительству Карелии повод для оптимизма, читайте в статье «Экономические прогнозы и реальность».