890x80
Реклама
Строительная компания «Баренц Групп» возобновляет продажи квартир
05.03.2022 11:19
Cоцсеть «ВКонтакте» установила новый рекорд
07.03.2022 19:02
Многофункциональный центр Карелии заявил о вакансии
07.03.2022 14:20

Почему экономические итоги прошлого года давали правительству Карелии повод для оптимизма

Новости. Экономика
13:57, 08 Марта 2022
фото: «Карельский окатыш» © Михаил Кондаков

Новости партнеров

Прогнозы правительства Карелии, согласно которым экономика в 2021 году должна была не просто стабилизироваться, но и начать расти, в целом, оправдались, а теперь придется все пересчитывать заново.

При составлении прогноза на 2022–2024 годы Минэкономразвития заложило в него увеличение промышленного производства на 2-2,5% ежегодно. Исходя из этого ожидался рост налоговых и неналоговых доходов бюджета республики. Особые надежды возлагались на увеличение поступлений от налога на прибыль предприятий — по прогнозу, в 2022 году они должны были вырасти почти в 1,5 раза. Минэк объяснял это ростом цен на экспортную продукцию в результате благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры.

Почему экономические итоги прошлого года давали правительству Карелии повод для оптимизма, читайте в статье «Экономические прогнозы и реальность».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
04.03.2022, 12:16
В Петрозаводске выстроились очереди у отделений банка, попавшего под западные санкции (ФОТОФАКТ)
05.03.2022, 16:41
Торговая сеть «Пятерочка» подтвердила введение ограничений на продажу продуктов в одни руки
01.03.2022, 14:10
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии
05.03.2022, 17:21
Юный житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине
06.03.2022, 15:49
Артур Парфенчиков сообщил о втором жителе республики, погибшем в ходе спецоперации российских войск на Донбассе

Чтиво

Сегодня 09:01
Частная жизнь
Рожденная танцевать
Мама троих детей, красавица-жена, успешный предприниматель, яркая, талантливая, блистательная Ольга Захаренкова.
«Я — счастливый человек!»
05.03.2022 14:40
Как не сойти с ума, читая новости
05.03.2022 13:50
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»