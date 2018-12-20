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Новости. Общество
13:10, 20 Декабря 2018

Почему электронная запись в первые классы будет только в трех школах Петрозаводска

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"Столица на Онего" разбиралась в ситуации с записью детей в первые классы школ Петрозаводска.

Более 10 лет в Петрозаводске родители будущих первоклассников сталкиваются с проблемой поступления детей в школу. Власти города неоднократно пытались организовать электронную запись в первые классы, но каждый раз система давала сбои, не выдерживая натиска родителей.

В этом году ответственность за организацию электронной записи детей в первые классы взяло на себя не управление образования Петрозаводска, а само Министерство образования Карелии. Запись решено было проводить через программу "Барс".

И в очередной раз электронная запись провалена: из 38 школ города только в трех родители будут иметь возможность записать своих детей в первый класс по компьютеру.

Остальные школы начнут принимать заявления о зачислении детей в первый класс 22 декабря обычным способом, выработанным десятилетием: через дежурства и ночные бдения на крыльце учебного заведения.

Что у Минобразования пошло не так, читайте здесь.

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Комментарии

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zanoza
2018-12-20 13:55:03
Проблема лежит глубже! Дело не в технической организации этой электронной записи, а в банальном отсутствии мест в районных школах для всех первоклашек . Опять же льготники и блатники должны быть вне очереди, а при электронной очереди их пропихнуть будет сложнее. Не нужна эта электронная очередь, вот её и нет.
David
2018-12-20 13:32:15
Наверное кому-то это очень выгодно?!
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