Почему электронная запись в первые классы будет только в трех школах Петрозаводска

"Столица на Онего" разбиралась в ситуации с записью детей в первые классы школ Петрозаводска.

Более 10 лет в Петрозаводске родители будущих первоклассников сталкиваются с проблемой поступления детей в школу. Власти города неоднократно пытались организовать электронную запись в первые классы, но каждый раз система давала сбои, не выдерживая натиска родителей.

В этом году ответственность за организацию электронной записи детей в первые классы взяло на себя не управление образования Петрозаводска, а само Министерство образования Карелии. Запись решено было проводить через программу "Барс".

И в очередной раз электронная запись провалена: из 38 школ города только в трех родители будут иметь возможность записать своих детей в первый класс по компьютеру.

Остальные школы начнут принимать заявления о зачислении детей в первый класс 22 декабря обычным способом, выработанным десятилетием: через дежурства и ночные бдения на крыльце учебного заведения.

Что у Минобразования пошло не так, читайте здесь.