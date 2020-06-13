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Почему горожане не спешат в кафе – мнение ресторатора из Петрозаводска

Новости. Общество
09:56, 14 Июня 2020
фото: Столица на Онего
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Ресторатор из Петрозаводска Роман Ли рассказал "Столице на Онего", почему горожане не спешат в кафе и что ждет карельский общепит.

В начале июня правительство Карелии сняло ограничения с деятельности предприятий общественного питания, введенные республиканскими властями более двух месяцев назад из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В Петрозаводске открылись многие популярные кафе и рестораны, однако наплыва публики в них пока не наблюдается.

"Столица на Онего" встретилась с одним из известных карельских рестораторов Романом Ли и попросила его поделиться своими мыслями о том, почему горожане не спешат в кафе.

– Почему горожане не спешат занимать столики? Это страх заразиться коронавирусом или у людей просто нет денег на кафе?
– Думаю, и то, и другое. Но в значительной мере, это все-таки вопрос материальный, я думаю. Все уже очень устали от соблюдения мер безопасности – я не комментирую, хорошо это ли плохо, нужны ли такие строгие меры или нет. Поэтому если оценивать в процентах влияние на то, что мы видим сейчас, то я бы сказал, что 60 % – это ухудшившееся материальное положение людей, а 40 % – их самоконтроль и нежелание посещать общественные места. Люди вынуждены экономить.

Оживет ли ресторанный бизнес после нынешнего кризиса? Что по этому поводу думает ресторатор Роман Ли, читайте здесь.

Аткже в статье: об увольнении персонала, о господдержке малого бизнеса и много другое.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2020-06-14 12:04:58
Не вынуждены люди, а поняли наконец - насколько ДЕШЕВЛЕ, ВКУСНЕЕ и ЗДОРОВЕЕ НЕ ЕСТЬ говно в кафе.
ПлачУ и ПлАчу
2020-06-14 12:03:10
Люди поняли, что готовить еду не так и сложно, чем переплачивать и дристать от некачественного пойла и грязной посуды в кафе.
новый
2020-06-14 11:40:19
Сначала продавец штанов здесь две недели ныл, потом владелец ночлежки, теперь этот трактирщик. Доколе ?
кир
2020-06-14 10:32:39
Корона переформатировала общество. Недолго осталось, когда памятники начнут сбрасывать. Зараза с запада идет.
Гость
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