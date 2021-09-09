Почему Хейфец?

В избирательном округе № 3 «Петрозаводский» на выборах в Законодательное Собрание Республики Карелия баллотируется Алексей Хейфец — действующий депутат, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике, врач — анестезиолог-реаниматолог.

Люди, которые хорошо знают Алексея Ильича, рассказывают, почему 17, 18 и 19 сентября голосовать нужно именно за него.

Евгений Тучин, главный врач Республиканского перинатального центра: «Он найдет решение»

— Алексея Ильича давно хорошо знаю и как главврача БСМП, и как депутата ЗС.

Он умеет держать удар в трудные времена. Если есть вопрос, который нужно решить, он найдет это решение. Как депутат ЗС он подходит к решению проблемы с умом. Хочу отметить его любовь к детям и чуткое отношение к их проблемам. Он и сам является многодетным отцом. Я считаю, что он принесет пользу и Петрозаводску, и республике.

Александр Балашов, профессор, директор медицинского института: «Обладает качествами настоящего организатора»

— Я знаю Алексея с самого детства. Его родители — мои коллеги. И у меня вызывает гордость тот факт, что Алексей пошел по стопам своих родителей, а теперь и его сын стал врачом.

Он обладает качествами настоящего организатора: упорством, смекалкой и целеустремленностью. Эти качества я заметил в нем во время его управления БСМП и работы в администрации города. Под его руководством комитет по здравоохранению сделал действительно много для города и республики.

Тамази Карапетян, заслуженный врач Республики Карелия, главный врач Республиканской больницы им. В.А. Баранова: «Умеет находить общий язык»

— Алексея Ильича знаю со студенческих лет. Он профессионал своего дела. Компетентный врач — анестезиолог-реаниматолог. И как организатор в системе здравоохранения он настоящий профессионал.

На протяжении всех лет его руководства БСМП постоянно развивалась. Благодаря его чуткости и профессионализму даже сложные задачи решались в рабочем порядке. Он отзывчивый и всегда помогает людям, знает свое дело и умеет находить общий язык.

Инга Леписева, главный врач Детской республиканской больницы: «Справедливый и не юлит»

— Мы вместе учились в Петрозаводском университете на медфаке. Нам не раз приходилось вместе решать профессиональные задачи. Отмечу, что он высокоинтеллигентный человек, который умеет найти подход к людям в любой ситуации. Очень справедливый человек. Можно даже сказать, что он все делает по справедливости, не юлит, огульно не обвиняет, решает вопрос в глаза. Он принимает быстрые и правильные решения и в любых обстоятельствах держит лицо.

Любовь Ложовская, председатель совета ветеранов Первомайского и Октябрьского районов: «Помогает всем, невзирая на лица» — Алексей Ильич — душевный человек. Помогал нам во всем, особенно по медицинской части.

Вы знаете, он не смотрит на состояние человека. Ему неважно, богатый перед ним человек или бедный. Он помогает всем, кто об этом просит.

Он интеллектуал и психолог — чувствует людей и их чаяния. Не раз оказывал помощь в решении юридических вопросов. Он достоин этого поста. Я так скажу: у него большое будущее. Я за него.

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия по одномандатному избирательному округу № 3 Хейфеца Алексея Ильича