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Новости. Общество
15:20, 30 Июля 2019
фото: "Столица на Онего"

Почему инвесторы приходят не во все регионы

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Некоторые российские регионы даже при изобилии ресурсов не способны к развитию, считает политолог в Карелии Олег Реут.

В условиях практически единого правового пространства некоторые регионы оказываются способны создать (экономисты часто используют термин "вырастить") институты, которые улучшают условия ведения бизнеса.

Границы регионов не меняются, численность населения подвержена некоторым отклонениям, но отток происходит именно из тех регионов, в которых институты или отсутствуют, или слабы. Конечно, можно постараться сконцентрироваться на анализе смены управленческих команд. Но стоит признать, что в российских регионах она происходит сравнительно постоянно.

Однако сама по себе смена губернатора и регионального правительства не приводит к положительным моментам. Их вызывают только институциональные преобразования, т.е. такие реформы и решения, которые в итоге способствуют укреплению и развитию рыночных правил. Прежде всего, это касается института защиты права собственности, института исполнения договора, института справедливого судопроизводства и института исполнения судебного решения.

Подробнее о создании инвестиционной привлекательности читайте в материале Олега Реута.

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