Почему Карелия не увидит гонки на собачьих упряжках

Путешественник, организатор мировых соревнований на собачьих упряжках Виктор Симонов рассказал о потерянной гонке, покорении Арктики и гурмане Федоре Конюхове.

В этом году Карелия потеряла знаменитую гонку на собачьих упряжках "По земле Сампо". Ее организатор, путешественник-полярник Виктор Симонов, сумевший добиться, чтобы соревнования с 2013 года получили статус этапа Кубка мира, в 2018 году заявил, что он не видит заинтересованности правительства в проведении этого мероприятия в Карелии.

"Туроператоры мне звонят, интересуются датами гонки, но я всех разочаровываю: соревнований не будет и в 2020 году. Я уже два года назад сказал, что это были мои последние гонки. Проводить состязание так, как мы проводили, я больше не хочу. Нужна систематическая полноценная работа в течение всего года. Необходимо готовить землю, инфраструктуру, чтобы проводить серьезные соревнования. И это был серьезный бренд не только нашей республики, но и России", - сказал Виктор Симонов.

Полный текст интервью с путешественником и организатором гонок на собачьих упряжках Виктором Симоновым читайте далее.