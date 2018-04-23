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Новости. Спорт
10:50, 23 Апреля 2018

Почему летят камни в главного футбольного тренера России Черчесова

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Как Россия готовится к Чемпионату Мира по футболу, рассуждал Олег Реут, сравнивая спорт с политикой.

- Если не случится большой войны, то через два месяца весь мир будет жить только одним – футболом, - написал политолог Реут.

По словам блогера Реута, все политологи и политические публицисты сразу переквалифицируются в футбольных комментаторов и околофутбольных аналитиков. И это неудивительно, ведь мировой футбол и есть большая политика.

Но кроме внешнеполитического, у игры в кожаный мяч есть и внутриполитическое измерение. Футбол называют "балетом для рабочего класса". Это самый массовый и самый любимый вид спорта. Он объединяет болельщиков, стирая на время границы их социальных статусов и положений.

Все мы будем болеть за российскую сборную. Так абсолютно точно будет минимум три матча.

Три игры в групповом турнире – важнейший индикатор того, как национальная сборная готовилась к чемпионату, какую философию смог сформулировать и реализовать её главный тренер. В сторону Станислава Черчесова камни летят уже сегодня. Просто по-другому не бывает. Как говорят: "выигрывает команда, виноват судья, а проигрывает тренер".

Что думает тренер Станислав Черчесов о предстоящем чемпионате, почему его манера общения с прессой напомнила политологу российский политикум, читайте в статье Реута "Футбол как политика".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2018-04-23 13:15:21
Зато теперь и у Карелии своя сборная по футболу есть, будет на МРО "Северо-Запад" выступать, может, и успешнее российской. Когда-то в 1956 г. сборная Карельской АССР по футболу на Спартакиаде народов с союзными республиками сражалась (нонсенс, но просто готовилась сборная К-ФССР, но республику ликвидировали).
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Футбол как политика
Если не случится большой войны, то через два месяца весь мир будет жить только одним – футболом.
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