Почему молочное сырье утекает из Карелии

Часть своей продукции карельские совхозы отныне отправляют в соседний регион.

Молочная смута охватила Карелию в конце сентября и начале октября, когда стало известно, что республиканские совхозы отправляют надои не Олонецкому молокомбинату и «Славмо», а в Вологодскую область.

Интернет-издания запестрели заголовками: «Государственным совхозам запретили возить молоко карельским комбинатам. Зачем республиканская власть уничтожает экономику региона?». Издание «МК» разбирается, правильно ли поставлен вопрос.