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Почему молочное сырье утекает из Карелии

Новости. Общество
19:01, 04 Октября 2021
фото: ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГЛАВЫ РК

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Часть своей продукции карельские совхозы отныне отправляют в соседний регион.

Молочная смута охватила Карелию в конце сентября и начале октября, когда стало известно, что республиканские совхозы отправляют надои не Олонецкому молокомбинату и «Славмо», а в Вологодскую область.

Интернет-издания запестрели заголовками: «Государственным совхозам запретили возить молоко карельским комбинатам. Зачем республиканская власть уничтожает экономику региона?». Издание «МК» разбирается, правильно ли поставлен вопрос.

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Комментарии

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Вася
2021-10-04 22:49:21
Молоко по реверсу получается!
Вася
2021-10-04 22:18:05
виолончель продолжает играть.
Иван
2021-10-04 21:42:37
Масло славмо самое вкусное масло в мире и не потому что я в Карелии живу, "домики в деревне" и "простоквшинами" со сроками хранения по полгода (с консервантами) никогда не покупаю, долой такую власть, если это правда
Вася
2021-10-04 22:35:01
Иван, ну и ушанка, балалайка и водка,
тетка
2021-10-04 21:03:12
А что по этому поводу думает губернатор? Он ведь в ответе за дела своих министров. А у этого горе-министра одни провалы, а можно и резче сказать.
Изя
2021-10-04 21:46:15
тетка, может в деле ???)))) :)
zanoza
2021-10-04 19:30:53
Ну так если председателем совета директоров «Ильинского» и «Мегреги» является министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов , тогда понятно почему карельское молочко вывозится Вологодским переработчикам. Бизнес и ничего личного. Последние молочные комбинаты региона под угрозой банкротства и руку к этому приложил именно тот, кто обязан развивать сельское хозяйство региона, а не разрушать его.
Вася
2021-10-04 21:41:59
zanoza, Светка,скажи кто твой хозяин,и я скажу кто ты?
Изя
2021-10-04 20:27:16
zanoza, вот такая це команда с командиром ))))) :)
Беня
2021-10-04 20:04:39
zanoza, а залоговые аукционы будут проводить? Шо там инсайд говорит?
Козьма
2021-10-04 19:48:41
zanoza, Считаете голимая коррупция ???
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