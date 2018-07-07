Почему на форуме "Диалог бизнеса и власти" в Карелии диалога не получилось?

Единственным участником республиканского форума, который решил очно задать вопросы отчитавшемуся о мерах поддержки бизнеса в регионе вице-премьеру правительства Карелии Дмитрию Родионову, оказался Артур Парфенчиков.

Глава Карелии поинтересовался мнением докладчика о видении основных проблем в сфере инвестиционной деятельности в республике. И вдруг неожиданно прозвучало то, о чем за первый час работы пленарного заседании никто даже не обмолвился.

- Основные проблемы известны. Это – затягивание сроков административных процедур, отсутствие доступных финансовых средств и объемы возникающих ограничений, которые их касаются, отсутствие перспективных земельных участков с подведенной инфраструктурой.

Получалось, что между тем, что действительно формирует сложности на пути привлечения инвестиций в Карелию (все они были очевидным образом связаны с качеством государственного управления в регионе), и тем, какие меры поддержки бизнеса предлагает экономический блок правительства, существует огромная пропасть.

Подробнее о форуме "Диалог бизнеса и власти" читайте в материале политолога Олега Реута здесь.