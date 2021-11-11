Почему не надо стыдиться банкротства

Знаете, что удивительно?

Люди готовы терпеть множество неудобств, жить в постоянном стрессе, отказываясь реализовать свои права искренне считая, что это — стыдно.

Например, банкротство физического лица .

В 2015 году в России узаконили практику судебного банкротства.

То есть дали возможность людям списать кредиты, которые они не в состоянии оплачивать. По закону предполагается, что должник, который три и более месяца не может обсуживать свой кредит, может (а на самом деле — ДОЛЖЕН) заявить о своей временной финансовой несостоятельности.

Зачем государство ввело эту процедуру?

Для того чтобы упростить ситуацию всем участникам рынка. И кредиторам, и должникам, и себе.

Ведь если вопрос с кредитом закрыт, то должнику не звонят коллекторы и не угрожают ему. А сам кредитор списывает непогашенный долг, который, впрочем, застрахован. Ну а государство уверено, что средства, заложенные в бюджете как мера социальной поддержки расходуются именно на улучшение жизни. Ведь очевидно, что если у человека есть долги, с которыми он пытается справляться, то все появившиеся средства направляются именно на их погашение. А социальное напряжение продолжает расти.

Несколько лет существовала процедура судебного банкротства. Она — платная, и не надо думать, что все средства идут на оплату услуг жадных юристов. Это и отчисления на оплату услуг финансового управляющего, и оплата публикаций данных о банкроте (это мировая практика, для того, чтобы все заинтересованные лица и организации знали о сложившейся ситуации).

Процедура зарекомендовала себя как успешная.

Но далеко не все имеют возможность пройти её за деньги.

И в октябре 2020 года государство ввело новую практику: бесплатное банкротство через МФЦ. Правда условия здесь более жёсткие. Многие говорят, что процедура не очень эффективна. Забывая о том, что сама она задумана для самых дисциплинированных должников. То есть тех, кто брал кредит в рамках своих финансовых возможностей и как только понял, что не справляется - подал заявление.

Фактически это механизм адаптации населения к решению двух задач.

Первая: умение самостоятельно рассчитывать долговую нагрузку.

Вторая: не стыдиться процедуры банкротства.

То есть не набирать кредиты и как только возникает просрочка - официально купировать эту ситуацию. Потому что при таких условиях бесплатная процедура будет доступна практически каждому.

То есть получается, что государство всеми силами старается избавить граждан от долгов, а граждане тем временем искренне считают процедуру постыдной и даже не честной!

Но на самом деле это распространённая практика, которой пользуются по всему миру не только обычные люди, но и звёзды спорта, кино, музыки, политики. Причём на протяжении всей истории человечества среди самых известных и великих были банкроты. То есть речь не о современных звёздах, которые выросли в эпоху потребления. Например, Оскар Уайльд, Марк Твен, Рембрандт были банкротами.

И не стоит думать, что банкротство обрекает и самого человека, и его потомков на унижения и нищету, лишая перспектив. Отец Альфреда Нобеля тоже был банкротом. Однако фамилия эта прославилась самой значимой и престижной премией в мире.

Так что банкротство — это механизм регулирования экономики и возможность перезагрузки, возможность начать новую жизнь. Но важно не только принять правильное решение и инициировать процедуру, но и не ввязываться в неё самостоятельно, а найти грамотного и опытного помощника. Такого, как Центр списания долгов.

Потому что их клиенты, а таких — несколько сотен, с долгами от 500000 до почти сорока миллионов рублей смогли обрести свободу от долгов и при этом сохранили имущество и доход, необходимый для комфортной жизни. Хотите проверить? Зайдите на сайт , и Вы найдёте видео, а главное ссылки на решения арбитражного суда, которые официально подтверждают успешную работу юристов компании.

В 2015 году в России узаконили практику судебного банкротства. То есть дали возможность людям списать кредиты, которые они не в состоянии оплачивать. По закону предполагается, что должник, который три и более месяца не может обсуживать свой кредит может (а на самом деле — ДОЛЖЕН) заявить о своей временной финансовой несостоятельности. Зачем государство ввело эту процедуру? Для того чтобы упростить ситуацию всем участникам рынка. И кредиторам, и должникам, и себе.