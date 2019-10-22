Почему одни люди, не имеющие собственного жилья, годами снимают чужие квартиры, а другие смело идут за ипотекой?

Почему ипотека одних пугает, а для других становится волшебной палочкой на пути к осуществлению заветных желаний? Об этом рассуждает руководитель отдела продаж компании "Баренц Групп" Дмитрий Ивасько.

- Как показывает статистика, около 70 процентов всех сделок по приобретению жилья осуществляется за счет средств ипотечного кредитования. Финансовая грамотность населения постоянно растет, и сегодня люди осознанно идут на этот шаг, - говорит Дмитрий Ивасько. – Люди научились считать и оценивать свои возможности, к тому же, в банках есть личные кабинеты, а у застройщиков в помощь клиенту – он-лайн-калькуляторы и компетентные сотрудники. Варианты от разных банков всегда можно сравнить и взвесить. А у "Баренц Групп" большой выбор жилья практически во всех районах Петрозаводска.

Что же лучше: снимать или покупать? Давайте разбираться вместе…

К примеру, двухкомнатная квартира (а это наиболее популярная квартира в Петрозаводске) в домах среднего возраста 20+ площадью около 50 квадратных метров сдается в среднем за 17 тысяч рублей, дополнительно оплачиваются коммунальные платежи, которые составляют в около 6 тысяч рублей. Итого 23 тысячи. При известном уровне зарплат в Карелии можно считать, что в арендующей квартиру семье из двух взрослых и ребенка один из супругов работает исключительно на содержание чужой собственности. Но дело не только в этом: старые дома – это старые проблемы, где часто возникают сложности с техническим состоянием коммуникаций и подъездов, парковками, иногда недружелюбными соседями.

А вот ежемесячные затраты на содержание собственной квартиры и выплаты долга по ней порой бывают ниже, чем арендные платежи, но зачастую люди идут на съем жилья из-за отсутствия накоплений на оплату первоначального взноса. Здесь "Баренц Групп" предлагает качественное и доступное решение.

Подробнее читайте в нашей традиционной рубрике "Советы от Баренц Групп".

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