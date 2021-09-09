Почему петрозаводчане голосуют за Анну Лопаткину

Избиратели — о причинах поддержки сопредседателя республиканского штаба ОНФ

Наталья Алонцева, главный врач Больницы скорой медицинской помощи:

Помогает от сердца

Искренне благодарна Анне Лопаткиной за помощь врачам. Она помогла с приобретением стиральной машины для обработки спецодежды в период коронавируса, привлекла спонсоров. Причем делает это, не дожидаясь просьб: приходит и спрашивает, какая нужна поддержка. Помогла заменить информационные стенды при въезде на территорию больниц: обновленная навигация удобна для пациентов. И в целом как волонтер Анна Валерьевна очень многое сделала для поддержки медиков в это тяжелое время пандемии. Эта помощь идет от сердца, от души.

Игорь Лукин, главный тренер сборной России по зимнему плаванию:

Работает на команду

Чего точно не занимать Анне, так это целеустремленности, упорства и стремления попробовать в жизни что-то новое. Убежден, именно благодаря этому она добилась таких успехов в нашем виде спорта. Но мне больше всего импонирует другое ее качество. У Анны очень сильный командный дух: не «Я добилась», а «Мы добились». Она работает не на свой личный успех, а на результат всей нашей команды. И поэтому ее очень уважают не только как спортсмена, который приносит в копилку сборной медали, но в первую очередь как человека.

Галина Сталевская, директор школы № 29:

Приходит на помощь

Анна Лопаткина видит болевые точки, не отмахивается ни от одной проблемы. Например, Анна Валерьевна помогает решить вопрос с реконструкцией лестничного спуска при входе в здание. Очень важный для нас вопрос, ведь это безопасность и комфорт детей. Считаю, что депутат должен быть именно таким, как Анна Лопаткина: она не только активно занимается законотворчеством, но и всегда приходит на помощь людям.

Илья Герасев, председатель правления карельской общественной организации «Поисковые отряды «Эстафета поколений»:

Поддерживает важные проекты

Анна Валерьевна и активисты ОНФ всегда помогают поисковому движению, участвуют в создании и реконструкции мемориалов Великой Отечественной войны, захоронении погибших бойцов. Один из самых крупных проектов, который поддержала Анна Лопаткина, это «Рубежи обороны Петрозаводска». Знаю, что ее дедушка Василий Михайлович Лопаткин также принимал участие в обороне города. Благодарен Анне Валерьевне за сотрудничество с поисковиками. Уверен, у нас впереди еще много совместных проектов.

Александр Люсый, старший по дому № 13 на ул. Московской:

Умеет объединить людей

В прошлом году наш двор был благоустроен по проекту «Комфортная городская среда»: поменяли асфальт, установили детскую площадку. Анна Валерьевна как куратор этого проекта постоянно на связи, встречается с жильцами, берет под личный контроль гарантийные работы. Это, конечно, большая помощь для нас, жильцов дома. И вообще она умеет объединить людей. Благодаря созданной ею инициативной группе проект обустройства сквера на пр. Октябрьском победил в городском конкурсе. И уже в следующем году у нас в районе появится комфортное место для отдыха!

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия по одномандатному избирательному округу № 7 Лопаткиной Анны Валерьевны