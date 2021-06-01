Почему петрозаводчанин Мазуровский проиграл праймериз «Единой России» в районе Карелии?

Жителя Петрозаводска и действующего депутата Заксобрания Андрея Мазуровского на праймериз в районе Карелии победила сотрудница местной администрации.

Стали известны итоги предварительного голосования по отбору кандидатов на сентябрьские выборы от «Единой России». В Карелии в праймериз партии власти приняло участие около 4% избирателей, то есть, по большому счету, «все свои». Но даже эти «свои» (административно зависимые люди и сами единороссы с их близким кругом), обеспечили неожиданные результаты в некоторых округах.

Неожиданность случилась в округе, который объединяет территории Суоярвского, Муезерского и Питкярантского районов. Там развернулась реальная борьба между действующим депутатом Заксобрания Карелии, проживающим в Петрозаводске Андреем Мазуровским и местной жительницей, заместителем главы администрации Суоярвского района Татьяной Тишковой. В итоге Тишкова с большим перевесом в голосах победила Мазуровского.

Причем понятно, что такой результат был бы невозможен без помощи местных администраций, которые, как можно предположить, просто вписались за свою. Жители этих районов, особенно в последнее время, как говорят, жаловались на Мазуровского: чужой, живет в Петрозаводске, активизируется только перед выборами, много пиарится, но мало делает, ведет себя высокомерно, как будто «все уже решено».

Рвение местных прокатить Мазуровского, в общем-то, не удивительно. Праймериз «Единой России», похоже, вскрыл главный тренд выборов 2021 года – «кандидаты из Петрозаводска» уже не котируются, жители районов Карелии голосуют за своих, за тех, кого знают.

Сразу после проигрыша Мазуровский заявил в кулуарах, что пойдет на выборы без «Единой России», самовыдвиженцем или с другой партией. Однако смеем предположить, что шансы победить у него невелики. Напомним, что в 2016 году Мазуровского в Заксобрание буквально втащил на своих плечах Владимир Семенов, который баллотировался в Западно-Карельском округе, вложил в избирательную кампанию значительные средства и, победив в Суоярвском, Муезерском и Питкярантском районах как одномандатник, обеспечил бизнесмену прохождение в парламент по списку «Единой России».

Подробнее об итогах праймериз читайте здесь.