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Почему петрозаводчанин Мазуровский проиграл праймериз «Единой России» в районе Карелии?

Новости. Политика
08:30, 02 Июня 2021
фото: Сергей Юдин / Столица на Онего

Жителя Петрозаводска и действующего депутата Заксобрания Андрея Мазуровского на праймериз в районе Карелии победила сотрудница местной администрации.

Стали известны итоги предварительного голосования по отбору кандидатов на сентябрьские выборы от «Единой России». В Карелии в праймериз партии власти приняло участие около 4% избирателей, то есть, по большому счету, «все свои». Но даже эти «свои» (административно зависимые люди и сами единороссы с их близким кругом), обеспечили неожиданные результаты в некоторых округах.

Неожиданность случилась в округе, который объединяет территории Суоярвского, Муезерского и Питкярантского районов. Там развернулась реальная борьба между действующим депутатом Заксобрания Карелии, проживающим в Петрозаводске Андреем Мазуровским и местной жительницей, заместителем главы администрации Суоярвского района Татьяной Тишковой. В итоге Тишкова с большим перевесом в голосах победила Мазуровского.

Причем понятно, что такой результат был бы невозможен без помощи местных администраций, которые, как можно предположить, просто вписались за свою. Жители этих районов, особенно в последнее время, как говорят, жаловались на Мазуровского: чужой, живет в Петрозаводске, активизируется только перед выборами, много пиарится, но мало делает, ведет себя высокомерно, как будто «все уже решено».

Рвение местных прокатить Мазуровского, в общем-то, не удивительно. Праймериз «Единой России», похоже, вскрыл главный тренд выборов 2021 года – «кандидаты из Петрозаводска» уже не котируются, жители районов Карелии голосуют за своих, за тех, кого знают.

Сразу после проигрыша Мазуровский заявил в кулуарах, что пойдет на выборы без «Единой России», самовыдвиженцем или с другой партией. Однако смеем предположить, что шансы победить у него невелики. Напомним, что в 2016 году Мазуровского в Заксобрание буквально втащил на своих плечах Владимир Семенов, который баллотировался в Западно-Карельском округе, вложил в избирательную кампанию значительные средства и, победив в Суоярвском, Муезерском и Питкярантском районах как одномандатник, обеспечил бизнесмену прохождение в парламент по списку «Единой России».

Подробнее об итогах праймериз читайте здесь.

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Комментарии

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gaudealis
2021-06-02 10:13:55
Сглупил Андрей Афанасьевич! Надо было сына-куплетиста отправить в районы Карелии с агитацией. Пусть бы спел людям, сплясал, — глядишь, подействовало бы...
бюджет
2021-06-02 09:52:00
У Караулова проведен опрос рейтинга партий, участвовало 200 тыс. человек. Рейтинг ЕР - 2 %, а партии Максима Шевченко - 84%.
Изя
2021-06-02 10:30:01
бюджет, надо туда вступать , будущая партия власти , остальное все отстой )))) :)
goo
2021-06-02 09:32:12
Потому что к человеку который отдает деньги телефонным мошенникам, есть некоторые вопросы.
кир
2021-06-02 10:40:10
goo, тонкое наблюдение, - сказал кот.))
Жорж
2021-06-02 08:49:17
Да и не интересно почему . в прочем , как и эта партия .
Гость
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