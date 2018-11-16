Почему полицейские вовремя не задержали петрозаводского маньяка

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту халатности полицейских, которые могли задержать Антона Ипатова и тем самым предотвратить убийства двух девушек в Петрозаводске.

Как стало известно изданию "Вести Карелии", и это подтвердили в республиканской прокуратуре, 13 ноября карельский Следком возбудил уголовное дело по статье 293 часть 3 Уголовного кодекса: "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц". Наказание по данной статье - до 7 лет лишения свободы.

На одном из допросов Ипатов сказал: "Если бы меня не остановили, я бы продолжил убивать".

Напомним, вечером 19 сентября у общежития медколледжа в Петрозаводске было обнаружено тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти. Днем 20 сентября в центре Петрозаводска была обнаружена убитой 27-летняя женщина. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье "убийство". Вечером 20 сентября СК и МВД сообщили, что 28-летний подозреваемый – Антон Ипатов – задержан. Он дал признательные показания.

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