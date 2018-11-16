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Новости. Криминал
17:04, 16 Ноября 2018
фото: Следком Карелии

Почему полицейские вовремя не задержали петрозаводского маньяка

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Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту халатности полицейских, которые могли задержать Антона Ипатова и тем самым предотвратить убийства двух девушек в Петрозаводске.

Как стало известно изданию "Вести Карелии", и это подтвердили в республиканской прокуратуре, 13 ноября карельский Следком возбудил уголовное дело по статье 293 часть 3 Уголовного кодекса: "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц". Наказание по данной статье - до 7 лет лишения свободы.

На одном из допросов Ипатов сказал: "Если бы меня не остановили, я бы продолжил убивать".

Напомним, вечером 19 сентября у общежития медколледжа в Петрозаводске было обнаружено тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти. Днем 20 сентября в центре Петрозаводска была обнаружена убитой 27-летняя женщина. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье "убийство". Вечером 20 сентября СК и МВД сообщили, что 28-летний подозреваемый – Антон Ипатов – задержан. Он дал признательные показания.

Подробности читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Гражданин
2018-11-16 18:05:02
А что с сотрудниками ППС, которые выезжали в общежитие где находилась несовершеннолетняя пострадавшая, она дала пояснения кто удерживал и причинил ей повреждения, полицейские знали место нахождения урода но не поехали его ловить. Как-то услышал разговор таких полицейских с человеком: кто вас ударил, идите к участковому, мы не такси.
эдуард3
2018-11-16 17:33:24
Неужели Справедливость пришла в Карелию?!

Неужели стражи порядка допустившие гибель девушек и их не родившихся детей - предстанут перед Справедливым Судом?!
Еще вчера мало кто верил в это, хотелось бы знать, что послужило толчком для совершения справедливого рассмотрения обстоятельств серии убийств , а не ограничились неполным не соответствием !

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