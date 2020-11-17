Почему предприниматели стали реже платить зарплаты "в конвертах", объяснил бизнес-омбудсмен

Малый и средний бизнес в России в 2020 году постепенно отказывался от серых зарплатных схем после снижения вдвое ставки страховых взносов для него в рамках мер по поддержке экономики в пандемию.

Об этом сообщили "Ведомостям" в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

"В результате снижения ставок по страховым взносам у субъектов МСП с 30% до 15%, сектор начал "обеляться". По итогам III квартала 2020 года относительно II квартала 2020 года общий объем ФОТ (фонды оплаты труда. — прим. ред.) вырос на 11,3%, общий объем ФОТ на 1 занятого вырос на 8,2%, среднее число занятых на всех субъектах МСП приросло на 2,9%", — говорится в сообщении пресс-службы Титова. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".