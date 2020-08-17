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Почему промышленность Карелии растет, а доходы бюджета падают: объяснения министра

Новости. Экономика
16:33, 18 Августа 2020
фото: © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС/Вести Карелии
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Рост промышленного производства в Карелии не смог компенсировать падение прибыли предприятий - большинство из них ориентировано на экспорт, а цены на мировых рынках упали.

Такую оценку ситуации в экономике Карелии дал министр экономического развития республики Олег Ермолаев на сегодняшнем заседании правительства.

По его словам, за 7 месяцев 2020 года промышленное производство в Карелии выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но прибыль предприятий сократилась в 2 раза. Это объясняется падением цен на мировых рынках, считает министр.

Его объяснения читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-08-18 16:51:50
Так власть антисанкции давно ввела ..какой ,к черту экспорт ?
Гость
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