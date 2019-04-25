Почему россияне полнеют

По данным Роспотребнадзора, количество страдающих от ожирения за восемь лет выросло в два раза

В лидерах по тучности в мире по-прежнему американцы (38% населения), но и в России за последние восемь лет количество страдающих от ожирения выросло в два раза, пишут "Известия".

По данным Роспотребнадзора, каждая четвертая россиянка (26%) и каждый седьмой россиянин (14%) страдают от избыточной массы тела.

"Мировая практика показывает, что рост ожирения отмечается в тех странах, в которых падает уровень жизни людей, – говорит врач-диетолог Алексей Ковальков. Когда-то он и заинтересовался диетологией, потому что сам весил за 150 кг и надо было в прямом смысле себя спасать: уже до цирроза печени было недалеко, он перестал помещаться в автомобиль, а из-за стенокардии с трудом мог осилить подъем на два этажа. – Люди переключаются на самые дешевые продукты, которые содержат углеводы (каши, макароны), и доступные жиры в виде молока, молочных продуктов, которые на самом деле не являются очень полезными. Белковые продукты уходят на второй план, и в связи с этим возникает масса заболеваний".

Вторая причина, по мнению Ковалькова, кроется в отсутствии профилактики.

Хромает просвещение в области правильного питания, университеты не готовят врачей-диетологов.

"Статистика роста заболеваемости ожирением в два раза — это всего лишь надводная часть айсберга. Она собирается на основе статистических данных больниц, которые ведутся довольно убого, – поясняет терапевт, врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова. – Статистику ожирения нигде не фиксируют, если только в кабинете эндокринолога. У нас есть абсолютно точная статистика – статистика смертности и статистика рождаемости, а статистика некоторых болезней, а уж тем более таких как ожирение, очень-очень приблизительна и имеет погрешности. Я бы сказала, что число страдающих от ожирения выросло больше чем в два раза".

Проблема еще и в том, говорят специалисты, что не все воспринимают свои лишние килограммы как проблему.

"Очень сильно печалит детское ожирение, ожирение подростков, которое встречается намного чаще, чем поколение назад, – говорит Елена Тихомирова. – Остальные возрастные группы тоже набирают лишний вес. Почему? Начиная с 1990-х годов к нам на рынок хлынул огромный поток высококалорийной легкодоступной пищи: выпечка, печенье, фастфуд. Люди начали всё это есть и никак не могут остановиться. Если вспомнить полки магазинов в 1980-е, что было? Ничего не было. Всё по талонам, были Дарницкий хлеб и белая булка. А сейчас столько разновидностей хлебобулочных изделий, конфет, печенья, снеков, чипсов!".