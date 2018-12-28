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Новости. Общество
09:35, 28 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Почему в Карелии будет расти количество рабочих мест

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В Управлении труда и занятости подготовлен прогноз баланса трудовых ресурсов Карелии на 2019 год и плановый период до 2021 года.

По мнению Управления, рост "в значительной мере определяется эффективной реализацией инвестиционных проектов".

По оценке ведомства, ожидается рост численности рабочих мест по всех основных видах экономической деятельности.

В том числе, прогнозируется увеличение в 2021 году количества занятых в сфере "Обрабатывающие производства" на 2,9% по отношению к 2017 году. 

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2018-12-28 09:42:11
Брехуны типа Карелистата . Откуда в Карелии "эффективная реализация инвестиционных проектов". Если даже инвесторов нет .
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