Почему в Карелии упало производство мяса и хлеба

Производство пищевых продуктов по полному кругу предприятий Карелии в I квартале 2018 года выросло на 20,3%, но сократился выпуск мясных полуфабрикатов и хлебобулочных изделий.

Об этом говорится в отчете министерства сельского хозяйства об итогах работы отрасли за январь-март 2018 года.

"Снижение выпуска мясных полуфабрикатов охлажденных и замороженных связано с насыщением рынка аналогичной привозной продукцией, а также ввиду тяжелого финансового состояния ОАО "Карельский мясокомбинат" и ЗАО "Свинокомплекс Кондопожский", в отношении которых введены процедуры банкротства", - говорится в отчете министерства.

Снижение выпуска хлеба и хлебобулочной продукции власти объяснили "насыщением рынка аналогичной привозной продукцией", а такжет "сокращением потребительского спроса".

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