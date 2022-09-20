Почему в Карелии в зоне особого риска находятся мужчины 40-45 лет

Главный кардиолог Карелии Андрей Малафеев рассказал о факторах риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

«В зоне особого риска мужчины 40-45 лет. Сейчас их в нашем отделении 10 человек из 60. Но один-два раза в год бывают случаи, когда нашими пациентами с инфарктами становятся 30-летние, а два-три раза в десять лет — 25-летние», — поделился со «Столицей на Онего» заместитель главного врача по терапевтической помощи Республиканской больницы им. В. А. Баранова Андрей Малафеев.

Главный кардиолог Карелии напомнил, что сердечно-сосудистые являются главной причиной смертности во всем мире.

«Сегодня наша задача не снизить вероятность наступления этих заболеваний до нуля (это невозможно!), а отодвинуть границы возраста, в котором они возникают, на максимально поздний срок. Если сейчас случаи начала ишемической болезни сердца регистрируются в 40-45 лет, то с помощью коррекции факторов риска эти возрастные границы можно отодвинуть на 20 лет. Дебют ишемической болезни сердца будет в 60 лет или позже. А для этого необходимо серьезно заниматься профилактикой болезней сердца, т. е. мероприятиями, направленными на коррекцию устранимых факторов риска», — уверен главный кардиолог Карелии.

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