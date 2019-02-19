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Новости. Экономика
10:25, 19 Февраля 2019

Почему в Петрозаводске растут цены на жильё в 2019 году - ответ экспертов

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За 2018 год стоимость вторичного жилья в Петрозаводске выросла на 9%.

За январь 2019 года цены подскочили ещё на 2%. Жители Петрозаводска не могут сменить жильё из-за высоких цен. Эксперты GorodKvadratov разобрались, в чём причина роста цен на вторичное жильё и чего нужно опасаться жителям Петрозаводска в 2019 году.

Сколько сейчас стоят квартиры в Петрозаводске

По данным ГородКвадратов.ру, сегодня средняя стоимость однокомнатной квартиры в Петрозаводске составляет 1 830 000 рублей, двухкомнатной квартиры - 2 603 000 рублей, трёхкомнатной квартиры - 3 638 000 рублей. Средняя цена за квадратный метр - 51 269 рублей.

Эксперты GorodKvadratov составили рейтинг российских регионов по стоимости жилья на 2019 год, начиная от самых низких показателей. Петрозаводск среди столиц девяти регионов Северо-Западного федерального округа стоит на 4 месте.

Почему в Петрозаводске выросли цены на вторичное жильё

По данным статистики, цены на вторичное жильё в Петрозаводске выросли на 9%. Аномальный рост цен на вторичку подтвердил эксперт GorodKvadratov.

“Петрозаводск попал под волну роста стоимости жилья. Это проблема не только Петрозаводска, но и всего Северо-Западного ФО. Точно так же цены подскочили в Мурманске, в Санкт-Петербурге ещё выше. За ростом цен 2018 года грядёт новый кризис недвижимости. Все мы помним, как в 2015 году квадратный метр стоил 54 тысячи рублей”, - поясняет эксперт по недвижимости GorodKvadratov Евгений Иванченко.

Также эксперт сообщил, что изменение цен на вторичные квартиры в начале года - это нормально. Покупатели готовы платить за квартиры больше, потому что боятся роста цен на вторичное жильё в течение года. Страх жителей Петрозаводска оправдан - в 2019 году предполагаемый прирост стоимости жилья составляет 10%.

В Петрозаводске уже сейчас есть дорогие апартаменты. Элитные квартиры в Петрозаводске стоят до 17 млн рублей.

Стоит ли покупать квартиру в Петрозаводске зимой

Несмотря на то, что в январе цены на жильё заметно выросли, эксперты уверены - зимой можно найти самые выгодные предложения.

Весной рынок недвижимости переполнен предложениями продажи и покупки жилья, а дешёвые квартиры разбирают за считаные дни. Летом предложений очень мало, а осенью цены подскакивают на 1-3% в месяц из-за желания покупателей приобрести квартиру до начала нового года.

Как сэкономить на покупке жилья

Рост цен - это не причина отказываться от покупки квартиры. Эксперты советуют тщательнее подходить к поиску нового жилья.

Сначала нужно определиться с бюджетом. В Петрозаводске всегда найдутся дешёвые квартиры до 1 млн рублей.

Сэкономить на покупке квартиры можно, если знать о льготах и скидках. Например, с покупки любой квартиры можно получить налоговый вычет до 260 тыс. рублей. Молодым семьям выдают ипотеку на льготных условиях. В квартиру можно вложить материнский капитал.

Поэтому если покупать квартиру, то только сейчас. Более 4000 объявлений о продаже квартир в Петрозаводске вы найдёте на GorodKvadratov.ru.

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