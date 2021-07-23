Почему в России нельзя приватизировать леса, как в Финляндии

Лес в Финляндии, даже находящийся в частной собственности, открыт для всех, но в России приватизация лесов может привести к негативным последствиям.

Такое мнение высказал обозреватель «Столицы на Онего» Валерий Поташов, комментируя инициативу главы крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константина Лашкевича.

Он предложил выделить 2-3% лесных территорий, наиболее пригодных для интенсивного лесопользования, и позволить инвесторам их приватизировать.

«Финский лес, даже находящийся в частной собственности, открыт для всех. Любой человек может собирать в нем грибы, ягоды и лекарственные травы, и хозяин лесного участка не может ограничивать других граждан в этом праве. В России даже без частного лесовладения хватает примеров ограничения доступа в лес со стороны пользователей лесных участков. В Карелии еще не забыли противостояние между жителями Приладожья и одной из популярных баз отдыха, которая несколько лет назад установила в лесу забор, чтобы огородить свое охотничье хозяйство. А приватизация лесфонда грозит превратить такие конфликты в массовые», — считает Поташов.

Подробнее об идее приватизации лесов читайте в его статье «Чьи в лесу шишки?».