Реклама
Прислать новость
Мощное пламя уничтожило постройки в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
Сегодня 12:35
Сократилось число инфицированных коронавирусом в Карелии, но трое умерли
Сегодня 09:28
Миллиарды загадочных безглазых червей выползли из ледников в горах 1
23.07.2021 22:30

Почему в России нельзя приватизировать леса, как в Финляндии

Новости. Общество
16:42, 24 Июля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Лес в Финляндии, даже находящийся в частной собственности, открыт для всех, но в России приватизация лесов может привести к негативным последствиям.

Такое мнение высказал обозреватель «Столицы на Онего» Валерий Поташов, комментируя инициативу главы крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константина Лашкевича.

Он предложил выделить 2-3% лесных территорий, наиболее пригодных для интенсивного лесопользования, и позволить инвесторам их приватизировать. 

«Финский лес, даже находящийся в частной собственности, открыт для всех. Любой человек может собирать в нем грибы, ягоды и лекарственные травы, и хозяин лесного участка не может ограничивать других граждан в этом праве. В России даже без частного лесовладения хватает примеров ограничения доступа в лес со стороны пользователей лесных участков. В Карелии еще не забыли противостояние между жителями Приладожья и одной из популярных баз отдыха, которая несколько лет назад установила в лесу забор, чтобы огородить свое охотничье хозяйство. А приватизация лесфонда грозит превратить такие конфликты в массовые», — считает Поташов.

Подробнее об идее приватизации лесов читайте в его статье «Чьи в лесу шишки?».

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Зиновий
2021-07-24 17:59:13
Даже смешно обсуждать это при таком режиме .....
кир
2021-07-24 16:56:45
Россия совсем не заточена на рынок. Это ошибка предыдущей власти и людей, рванувшихся в рынок за халявой. Мы - другие, - сказал президент.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.07.2021, 08:05
Трое пожарных получили травмы при тушении лесного пожара в районе Карелии
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
19.07.2021, 16:38
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы»

Аналитика

23.07.2021 13:30
Обществоведение
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 8
Президент России Владимир Путин поддержал предложения главы Карелии Артура Парфенчикова, который ввел на территории региона режим ЧС из-за лесных пожаров.
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
23.07.2021 00:10
10 негритят решили избираться 25
22.07.2021 23:29
Осторожно, стреляет! 12
22.07.2021 10:17
Люди и монументы
20.07.2021 12:54
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2021 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?» 2
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»