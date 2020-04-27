Почему власти Карелии разрешили возобновить работу строительным супермаркетам в эпидемию

Клиентам магазинов, торгующих строительными и дачными товарами, позволят посещать торговые точки строго в масках; во избежание заражения коронавирусом покупателей просят не создавать давку.

С 28 апреля региональные власти разрешили работу магазинов, торгующих материалами для строительства и ведения огородов. Об этом на своей странице в соцсетях сообщили два крупнейших супермаркета республики – ЦСК и Леруа Мерлен.

В ЦСК заявили, что несколько принадлежащих фирме гипермаркетов будут работать в обычном режиме. В Леруа Мерлен дополнительно напомнили горожанам о том, что выходить из дома следует "только в случае крайней необходимости" и опубликовали расписание работы. До этого дня представители двух крупнейших сетей не вели торговлю в магазинах из-за угрозы распространения COVID-19.

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