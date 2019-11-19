Натяжные потолки в рамках современности приобрели небывалую актуальность.

Практически все собственники современных квартир отдают предпочтение такому варианту отделки. Это не удивительно. Натяжные потолки сочетают в себе массу преимуществ. Они выглядят презентабельно, но при этом практичные и долговечные. Натяжные потолки в СПб приобрести может каждый, поскольку стоимость решения отличается доступностью. Исключение составляют эксклюзивные проекты.

Итак, почему выбирают натяжные потолки. Перечень вероятных причин следующий:

• Идеально ровная поверхность на выходе;

• Широкие возможности для выбора оттенка потолка. Кроме того, на поверхность основы можно нанести любой рисунок, картинку или фотографию. Таким образом получится сделать интерьер уникальным;

• Отсутствие необходимости выравнивать основание и подготавливать поверхность к дальнейшим манипуляциям;

• Возможность исключить выраженные дефекты поверхности, или скрыть таковые;

• Надёжная защита от протечек. Полотно способно выдержать значительный объем воды. В дальнейшем не составит труда восстановить презентабельность потолочному пространству;

• Дополнительная звукоизоляция;

• Широкие возможности для создания качественной звукоизоляции;

• Оригинальность и красота. Эстетическая ценность натяжных потолков действительно высока;

• Минимальное количество мусора.

Система уникальна также тем, что она не ограничивает фантазию дизайнеров. Можно сделать два и более уровня. Высота помещения несколько уменьшается, при монтаже натяжных конструкций, но речь идёт о минимальной разнице, которая не отразиться на общем восприятии комнаты.

В настоящее время применяется лишь два вида полотен. Первые – это поливинилхлоридная пленка. Представленные полотна также принято называть плёночными. Цвет и текстура материала могут быть любыми. Полотна встречаются и гладкие, и рельефные, и способные имитировать различные покрытия. Плёночные потолки бывают матовыми, глянцевыми и сатиновыми. Последний вариант можно назвать промежуточным. Также на рынке встречаются тканевые потолки. Они придают домашнюю атмосферу и сразу становятся "изюминкой" интерьера.

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