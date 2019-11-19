Почему выбирают натяжные потолки
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Натяжные потолки в рамках современности приобрели небывалую актуальность.
Практически все собственники современных квартир отдают предпочтение такому варианту отделки. Это не удивительно. Натяжные потолки сочетают в себе массу преимуществ. Они выглядят презентабельно, но при этом практичные и долговечные. Натяжные потолки в СПб приобрести может каждый, поскольку стоимость решения отличается доступностью. Исключение составляют эксклюзивные проекты.
Итак, почему выбирают натяжные потолки. Перечень вероятных причин следующий:
• Идеально ровная поверхность на выходе;
• Широкие возможности для выбора оттенка потолка. Кроме того, на поверхность основы можно нанести любой рисунок, картинку или фотографию. Таким образом получится сделать интерьер уникальным;
• Отсутствие необходимости выравнивать основание и подготавливать поверхность к дальнейшим манипуляциям;
• Возможность исключить выраженные дефекты поверхности, или скрыть таковые;
• Надёжная защита от протечек. Полотно способно выдержать значительный объем воды. В дальнейшем не составит труда восстановить презентабельность потолочному пространству;
• Дополнительная звукоизоляция;
• Широкие возможности для создания качественной звукоизоляции;
• Оригинальность и красота. Эстетическая ценность натяжных потолков действительно высока;
• Минимальное количество мусора.
Система уникальна также тем, что она не ограничивает фантазию дизайнеров. Можно сделать два и более уровня. Высота помещения несколько уменьшается, при монтаже натяжных конструкций, но речь идёт о минимальной разнице, которая не отразиться на общем восприятии комнаты.
В настоящее время применяется лишь два вида полотен. Первые – это поливинилхлоридная пленка. Представленные полотна также принято называть плёночными. Цвет и текстура материала могут быть любыми. Полотна встречаются и гладкие, и рельефные, и способные имитировать различные покрытия. Плёночные потолки бывают матовыми, глянцевыми и сатиновыми. Последний вариант можно назвать промежуточным. Также на рынке встречаются тканевые потолки. Они придают домашнюю атмосферу и сразу становятся "изюминкой" интерьера.
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