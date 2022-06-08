Почему взятка за древлянский «Ягуар» в Петрозаводске осталась фактически безнаказанной — версия «МК»

Чем объяснимо то, что взяткодатель отделался смехотворным штрафом.

«История о несостоявшемся спортивном центре „Ягуар“ на петрозаводской Древлянке, похоже, завершена. Строение останется объектом торговли, бизнесмен-взяточник отделался небольшим штрафом, а чиновники, подписавшие все бумаги, ушли на повышение», — пишет журналист «МК в Карелии».

И все-таки что произошло? Почему наказание, наложенное на взяточника, может войти в историю карельской Фемиды как образец гуманности?

Кто поставил подпись и разрешил вместо спортивного центра построить торговый, читайте здесь.