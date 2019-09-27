Почему женщина не может достигнуть оргазма, рассказали ученые

Научные сотрудники рассказали, что на самом деле мешает людям достигать сексуального удовольствия.

В том, что женщины не могут достичь оргазма, виноваты не только они сами, но и их партнеры, пишет издание "Белновости".

Американские сексологи убеждены, что женщина, даже будучи на самом пике интимного возбуждения, способна вмиг потерять "запал" из-за переживаний, которые даже могут быть и не связаны с сексом.

Поэтому эксперты в области секса настоятельно рекомендуют не прибегать к плотским утехам из-за принуждения, угождения, или чтобы заполнить эмоциональную пустоту.

К слову, мужчин, наоборот, возбуждает, когда они заставляют женщину заняться с ними интимными ласками.

Однако сексуальные психологи предупреждают, что это очень опасно для женщин и ведет к проблемам сексуального характера в будущем.