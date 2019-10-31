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Новости. Экономика
11:12, 31 Октября 2019

Почему жить в новостройках безопаснее, рассказал эксперт

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Хозяева квартир в новостройках могут меньше беспокоиться за своих детей и имущество.

Сегодня в Петрозаводске предпринимается многое для создания безопасной городской среды: устанавливаются все новые уличные камеры, в круглосуточном режиме работают масштабные системы видеонаблюдения. К сожалению, еще далеко не в каждый уголок города может проникнуть умная камера. Объекты, которые возводятся в наши дни, застройщики стараются сделать максимально безопасными.

Почему хозяева квартир в новостройках могут меньше беспокоиться за своих детей и имущество – рассказывает руководитель строительного отдела компании "Баренц Групп" Павел Прокопьев.

- Компания "Баренц Групп" старается делать максимум для спокойствия граждан, их безопасности, а также безопасности их имущества.

На сегодняшний день жилые комплексы оснащаются современными системами видеонаблюдения, позволяющими наблюдать за дворовой территорией, подъездами, лифтами, детскими площадками. В жилых домах, где установлена не одна камера видеонаблюдения где-нибудь на углу здания, а создана система видеонаблюдения и мониторинга всего дома в целом, – это и есть то, что мы называем безопасностью.

К строительству и оснащению каждого жилого комплекса мы подходим индивидуально, поэтому и системы видеонаблюдения и безопасности устанавливаем в соответствии с возможностями конкретного участка застройки. Но в целом мы не делаем различия между нашими жилыми комплексами, расположенными в разных районах города. На сегодняшний день монтаж систем с десятками камер видеонаблюдения - для нас обязательные условия. Сегодня мы устанавливаем современные системы, которые круглосуточно контролируют обстановку. "Баренц Групп" использует системы видеонаблюдения производителей, которые хорошо зарекомендовали себя в больших жилых комплексах Москвы и Петербурга.

Подробнее читайте в нашей традиционной рубрике "Советы от Баренц Групп".

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