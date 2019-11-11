"Почта России" сократит сроки доставки посылок

"Почта России" сократит контрольные сроки доставки посылок на 7,8 тысяч направлениях.

Новые нормативы скорости доставки начнут действовать 15 ноября, это первое с 2016 года массовое сокращение контрольных сроков, пишут "Ведомости" со ссылкой на "Почту России".

Время посылки в пути для большинства жителей страны будет составлять не более двух дней, утверждают в "Почте России", в зависимости от направления контрольные сроки доставки посылок составят от двух до восьми суток. Время доставки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 тысяч человек и в обратном направлении сократится до 2–3 дней. В некоторые города с населением более 500 тысяч человек посылки должны будут приходить через один день.

Сокращение сроков связано со значительными инвестициями в инфраструктуру, пересмотром схемы маршрутов, сокращением сроков сортировки почтовых отправлений, говорит первый заместитель гендиректора по электронной коммерции "Почты России" Алексей Скатин.