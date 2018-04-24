Почти 100 млн рублей задолжали карельские предприятия своим работникам

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Задолженность по зарплате в организациях Карелии по состоянию на 1 апреля составила 99,6 млн. рублей, что на 5,1% меньше, чем в начале марта.
Снижение произошло впервые с октября 2017 года – в течение полугода долги росли каждый месяц.
По данным Карелиястата, численность работников списочного и несписочного состава, перед которыми имеется просроченная задолженность по заработной плате, составила 1997 человек.
Долг в расчёте на одного работника предприятий, имеющих задолженность - 49886 рублей.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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