Почти 15 тысяч жителей Карелии получили компенсацию за твердое топливо

Гражданам, проживающим в домах без центрального отопления, возмещают расходы на один из его видов.

С начала года компенсацию расходов в части оплаты твердого топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива получили почти 15 тысяч жителей Карелии. Об этом сообщили в паблике республиканского Министерства социальной защиты.



В республике гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, предоставляется компенсация расходов на один из видов отопления (печное, газовое, электрическое), используемого для отопления жилого помещения по выбору.



Право на компенсацию имеют ветераны труда, труженики тыла, инвалиды, семьи с детьми инвалидами, пенсионеры-специалисты и педагоги, проживающие на селе, в домах, не имеющих центрального отопления.



Для получения компенсации расходов на один из видов отопления, граждане указанных категорий в заявлении самостоятельно указывают вид отопления жилого помещения и представляют документы, подтверждающие наличие в жилом помещении указанного вида отопления.



На 1 ноября 2023 года ежегодную денежную компенсацию оплаты стоимости твердого топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива получили 14 924 гражданина. Наибольшее количество получателей данной компенсации проживают в Олонецком, Пряжинском и Пудожском районах.



Ежегодная денежная компенсация оплаты стоимости твердого топлива назначается гражданину, обратившемуся с заявлением в отделение центра социальной работы Карелии по месту регистрации 2 способами:



— без предоставления документов, подтверждающих факт приобретения топлива, т. е. «авансом»

— по документам, подтверждающим факт приобретения топлива.

В случае, если граждане получают компенсацию «авансом», то они должны подтвердить приобретение твердого топлива в течение 30 дней, предоставив в отделение документы о покупке твердого топлива.



При назначении компенсации учитываются общая площадь дома (жилого помещения) и количество зарегистрированных в нем граждан. В случае, если в жилом помещении проживает несколько льготополучателей, то за компенсацией на топливо обращается каждый из льготников.



За назначением компенсации на приобретение топлива и его доставки обращаться:

— в отделение центра социальной работы по месту регистрации

— в МФЦ