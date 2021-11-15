Почти 300 жителей Карелии попали в больницы с пневмонией

В Петрозаводске уровень заболеваемости пневмонией почти в полтора раза выше среднего.

По данным Управления Роспотребнадзора Карелии, за минувшую неделю заболеваемость внебольничными пневмониями среди населения в целом по республике выше среднемногонедельного уровня (рассчитанного за 3 года) более, чем на треть — на 39,6%. С 15 по 21 ноября зарегистрировано 342 новых случая. Госпитализировали с диагнозом пневмония 285 человек.

Превышение уровня заболеваемости (рассчитанного за 3 года) зарегистрировано в 12-ти районах республики.

В Петрозаводске показатель заболеваемости внебольничными пневмониями выше средне-многонедельного уровня почти в полтора раза, за неделю заболели 150 человек.

Напомним, десятки школьных классов в разных районах Карелии ушли на карантин из-за коронавируса.