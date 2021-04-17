Почти 46 тысяч фактов превышения скорости зарегистрировали приборы фотофиксации на дорогах Карелии

С начала года только при помощи приборов фотофиксации установлено почти 46 тысяч фактов превышения скорости, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Лахденпохском районе 20-летний водитель Mitsubishi накануне превысил скорость движения автомобиля на величину более 60 километров в час. Как рассказали в ГИБДД Карелии, за рулем находился житель Санкт-Петербурга, которого после установления факта направили на административную комиссию. Превышение скорости от 60 до 80 км/ч влечет административный штраф в размере от двух до двух с половиной тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Превышение скорости является самым распространённым нарушением правил дорожного движения. С начала года только при помощи приборов фотофиксации установлено почти 46 тысяч таких фактов, отметили в Госавтоинспекции.