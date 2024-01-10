В ГИБДД сообщили подробности жесткого массового ДТП в Сегежском районе

В массовом ДТП травмы получили водители двух иномарок.

В Госавтоиспекции Карелии рассказали подробности массового ДТП, которе произошло в среду, 10 января, около 14.00 в Сегежском районе на 662 км трассы «Кола».



По предварительной информации, водитель автомобиля JAC J7, совершая обгон, столкнулся c Volvo XC70, который двигался во встречном направлении. Потом Volvo столкнулся с Hyundai Solaris, который ехал по своей полосе следом за JAC J7.

В результате ДТП травмы получили 40-летний водитель JAC и 30-летний водитель Volvo. Напомним, водитель китайской иномарки был госпитализирован в Медвежьегорскую ЦРБ.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что разбитые в жестком ДТП легковушки перегородили трассу «Кола».



В Госавтоинспекции напомнили водителям, что зимой резкие маневры недопустимы, а выезд на встречную полосу особенно опасен. Перед выполнением обгона следует убедиться, что скорость движения соответствует дорожным и метеорологическим условиям, полоса хорошо просматривается, нет приближающихся машин.