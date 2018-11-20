Почти 5 тысяч человек заболели ОРВИ в Карелии за неделю

Управление Роспотребнадзора по Карелии рассказало об эпидемиологической обстановке по ОРВИ и гриппу.

По данным ведомства, за прошедшую неделю по республике зарегистрировано 4766 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости среди населения находится на уровне эпидпорога.

В Петрозаводске за 46-ю неделю зарегистрировано 2302 случая заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 15,4%.

Из-за повышенной заболеваемости закрыт на карантин один класс в гимназии в Костомукше, два класса в школе №27 Петрозаводска.