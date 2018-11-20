Почти 5 тысяч человек заболели ОРВИ в Карелии за неделю

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Управление Роспотребнадзора по Карелии рассказало об эпидемиологической обстановке по ОРВИ и гриппу.
По данным ведомства, за прошедшую неделю по республике зарегистрировано 4766 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости среди населения находится на уровне эпидпорога.
В Петрозаводске за 46-ю неделю зарегистрировано 2302 случая заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 15,4%.
Из-за повышенной заболеваемости закрыт на карантин один класс в гимназии в Костомукше, два класса в школе №27 Петрозаводска.
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