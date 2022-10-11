Почти 8 тысяч мальков краснокнижного лосося выпустили в реку в Карелии

Одно из основных предприятий горнопромышленного комплекса Карелии способствует сохранению озерного лосося.

В среду, 2 ноября, в реку Шуя вблизи Бесовецкого порога выпустили 7,8 тысячи штук молоди краснокнижного озерного лосося.



Мальков при поддержке компании «Карелкамень» вырастили на Кемском рыбзаводе. Двухлетних лососей выпустили в реку под надзором ученых и сотрудников надзорных органов.



«Озерный лосось — очень ценный вид, сейчас его запасы находятся в плохом состоянии, — рассказала замначальника карельского филиала ФГБУ „Главрыбвод“ Татьяна Ильмаст. — Крайне важно заниматься его искусственным воспроизводством».



Молодые лососи будут 2-3 года расти в реке, после чего отправятся в Онего. Спустя еще три года уже взрослая рыба вернется в Шую для нереста.



Подробнее читайте в нашем материале «Такой бизнес нам нужен: как „Карелкамень“ озерного лосося сохраняет».