Почти четверть работодателей России призналась в намерении сократить штат

После Нового года 23% работодателей планирует сократить штат.

Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах "медиа и маркетинга", а также "продукты питания", пишет "Российская газета". Меньше всего – в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса.

Лишь18%, напротив, намерены расширить штат. Больше всего настроены набирать персонал компании, оказывающие услуги для бизнеса и IT-компании.

Об открытии новых направлений деятельности компаний думают 20% опрошенных работодателей. Чаще всего об этом думают в IT-сфере.

17% планируют увеличить бюджет на рекламу и продвижение, и здесь опять о себе заявляют IT-компании и строительные.