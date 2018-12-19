Почти четверть работодателей России призналась в намерении сократить штат

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После Нового года 23% работодателей планирует сократить штат.
Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах "медиа и маркетинга", а также "продукты питания", пишет "Российская газета". Меньше всего – в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса.
Лишь18%, напротив, намерены расширить штат. Больше всего настроены набирать персонал компании, оказывающие услуги для бизнеса и IT-компании.
Об открытии новых направлений деятельности компаний думают 20% опрошенных работодателей. Чаще всего об этом думают в IT-сфере.
17% планируют увеличить бюджет на рекламу и продвижение, и здесь опять о себе заявляют IT-компании и строительные.
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