Почти миллион рублей отдали телефонным мошенникам две пенсионерки из Карелии

Пенсионерки из Прионежского района отдали телефонным мошенникам 900 тысяч рублей, спасая родственников от ответственности за фейковые ДТП, сообщили в МВД Карелии.

Так, 82-летней пенсионерке позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками полиции, сообщили, что ее племянник стал виновником аварии, в которой пострадала молодая женщина.

Чтобы избавить родственника от ответственности требовалось заплатить за лечение девушки 250 тысяч рублей. По указанию звонивших женщина передала через курьера необходимую сумму наличными и постельные принадлежности для «пострадавшей». Вскоре выяснилось, что необходимо найти еще 250 тысяч рублей. Пенсионерка снова передала нужную сумму, а только после решила позвонить родственникам и выяснить, что с ее племянником все в порядке.

Другой пострадавшей, 72-летней жительнице Прионежья также сообщили о ДТП, в которое якобы попала ее дочь. Мошенники потребовали 973 тысяч рублей для освобождения женщины от ответственности за аварию. Пенсионерка смогла собрать и передала 400 тысяч рублей, а позже узнала, что столкнулась с мошенниками.

По обоим происшествиям проводятся проверки.