Почти миллион рублей перевели мошенникам жители Карелии за два дня

В полицию Карелии за два дня поступило 10 заявлений о дистанционных мошенничествах.

Как сообщили в МВД Карелии, 24 и 25 июля в органы внутренних дел республики поступило 10 заявлений о хищениях денежных средств граждан. Среди потерпевших: жители Петрозаводска, Кеми, Кондопоги, Олонецкого и Пудожского районов. Необходимо отметить, что на уловки мошенников попадаются граждане всех возрастов.



Так, 30-летний петрозаводчанин разместил в Интернете объявление о продаже лыж. С ним связался потенциальный покупатель, который сообщил о намерении приобрести спортивный инвентарь и попросил через сайт оформить доставку. Он прислал ссылку, а продавец, перейдя по ней, ввел необходимую информацию, в том числе и реквизиты банковской карты. В результате с его счета произошло списание денежных средств в сумме 18 000 рублей. Только после транзакции потерпевший понял, что по ссылке он перешел на сайт-клон.



А 67-летняя жительница Кондопоги, поверив в обман, лишилась более 300 000 рублей. Вечером пятницы ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил о попытках снятия денежных средств со счетов пенсионерки и убедил ее перевести сбережения на указанные им счета. Женщина перевела через терминал оплаты услуг порядка 230 000 рублей, а затем передала звонившему данные еще одной банковской карты, откуда вскоре были списаны 76 000 рублей на неустановленные счета.



Еще одно заявление о дистанционном хищении зарегистрировано накануне вечером в Пудожском районе. Так, 29-летняя жительница поселка Пяльма в социальной сети получила сообщение от знакомого, который попросил помочь и одолжить денег. Потерпевшая поверила и перечислил на счет, указанный в сообщении, 21 500 рублей. Спустя некоторое время девушка поняла, что аккаунт знакомого взломан, а деньги она отдала мошенникам.

В настоящее время по всем фактам проводится проверка.