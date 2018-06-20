Почти по 30 млн рублей получат две семейные фермы в Карелии

В Карелии состоялся конкурс на получение гранта на развитие семейных животноводческих ферм, победителями в котором стали две семьи из районов республики.

На конкурс были представлено три заявки. Комиссия определила двух победителей из Питкярантского и Пряжинского районов.

Победителями стали Ирина Фигурова и Евгений Кялин.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".