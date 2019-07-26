10:54, 26 Июля 2019
Почти половина жителей Карелии не может прожить без кредита, свидетельствует опрос
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Опрос "Столицы на Онего" показал, что в Карелии 43% опрошенных имеют кредиты.
Считают, что без кредита не обойтись 43% респондентов, или 589 проголосовавших.
Принципиально не беру кредиты, чтобы не залезать в долги 492 человека (36%).
Не могут получить кредит 3% опрошенных, или 54 человека.
Не имеют потребности в кредитовании 220 респондентов (16%)
Всего в опросе приняли участие 1356 человек.
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