Почти половина жителей Карелии не может прожить без кредита, свидетельствует опрос

Опрос "Столицы на Онего" показал, что в Карелии 43% опрошенных имеют кредиты.

Считают, что без кредита не обойтись 43% респондентов, или 589 проголосовавших.

Принципиально не беру кредиты, чтобы не залезать в долги 492 человека (36%).

Не могут получить кредит 3% опрошенных, или 54 человека.

Не имеют потребности в кредитовании 220 респондентов (16%)

Всего в опросе приняли участие 1356 человек.