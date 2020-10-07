Под Петрозаводском автобус не поделил дорогу с грузовиком и упал в кювет (ФОТО)

ДТП с пострадавшими произошло в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В ночь с 6 на 7 октября, в 1.11, на 435 км федеральной автодороги "Кола", в Прионежском районе, у Шуи, 52-летний водитель автобуса "ПАЗ", следовавший без пассажиров, из Петрозаводска в Кондопогу, при встречном разъезде совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN.

В результате ДТП водитель автобуса с травмами был госпитализирован.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Возбуждено дело об административном расследовании.