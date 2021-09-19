Под Петрозаводском на даче сгорел человек

В Прионежском районе огонь уничтожил дачный дом и автомобиль, а также унес жизнь человека, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 19 сентября, в 22.38 в Прионежском районе в местечке Лучевое-1, СНТ «Кончезеро-2», на улице Водопроводная, 28 произошел пожар.

Огонь уничтожил полностью дачный дом и рядом стоявший автомобиль Mitsubishi. Позже пожар распространился на рядом стоящую дачу, повредив в результате 12.кв.м постройки.

На ликвидацию огня были привлечены 12 спасателей и 3 единицы техники из Петрозаводска и Прионежского района. Справиться с возгоранием удалось к 20 сентября, ночью – в 1.49.

На месте происшествия был обнаружен труп человека, работает Следственный комитет.

Причина возгорания устанавливается.