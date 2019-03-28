Под Петрозаводском построят автомобильный мост через железнодорожный переезд

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Управление автомобильных дорог Карелии приступило к реализации плана строительства путепровода через железнодорожный переезд на участке автодороги возле поселка Мелиоративный.
Это следует из документации к аукциону, который Управление объявило для отбора проектной организации.
Переезд оборудован шлагбаумом, и во время проезда поездов, там регулярно скапливаются километровые автомобильные "пробки". Путепровод позволит направить потоки автотранспорта над железной дорогой.
Когда планируют завершить строительство, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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