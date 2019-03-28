Под Петрозаводском построят автомобильный мост через железнодорожный переезд

Управление автомобильных дорог Карелии приступило к реализации плана строительства путепровода через железнодорожный переезд на участке автодороги возле поселка Мелиоративный.

Это следует из документации к аукциону, который Управление объявило для отбора проектной организации.

Переезд оборудован шлагбаумом, и во время проезда поездов, там регулярно скапливаются километровые автомобильные "пробки". Путепровод позволит направить потоки автотранспорта над железной дорогой.

Когда планируют завершить строительство, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".