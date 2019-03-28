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Новости. Общество
16:15, 28 Марта 2019
фото: © Администрация Одинцовского муниципального района Московской области/Архив

Под Петрозаводском построят автомобильный мост через железнодорожный переезд

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Управление автомобильных дорог Карелии приступило к реализации плана строительства путепровода через железнодорожный переезд на участке автодороги возле поселка Мелиоративный.

Это следует из документации к аукциону, который Управление объявило для отбора проектной организации.

Переезд оборудован шлагбаумом, и во время проезда поездов, там регулярно скапливаются километровые автомобильные "пробки". Путепровод позволит направить потоки автотранспорта над железной дорогой.

Когда планируют завершить строительство, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2019-03-28 16:23:05
Лучше бы в Сулажгоре путепровод сделали , не приехать ни уехать . Или на Достоевского как хотели .
Гость
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